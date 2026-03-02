В Домодедове построили автомойку на восемь боксов

В Домодедове на улице Советской завершили строительство дорожного сервиса с автомойкой и кафе. Объект рассчитан на восемь постов и создаст около 16 рабочих мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый комплекс включает восемь моечных боксов, которые могут одновременно обслуживать до восьми автомобилей. Часть постов работает с операторами, часть — в формате самообслуживания, что позволяет водителям выбрать удобный способ и сократить время ожидания. Инвестиции в проект составили 47 млн рублей.

Помимо автомойки, в здании предусмотрено кафе и административная зона. Планировка комплекса разделяет потоки клиентов и персонала: обустроены отдельные входы и въездные ворота. Это делает обслуживание более быстрым и удобным.

Главгосстройнадзор Московской области провел проверку и выдал застройщику заключение о соответствии объекта проектной документации. В ближайшее время сервис планируют ввести в эксплуатацию.

Проект реализован при сопровождении центра содействия строительству Московской области в режиме «одного окна». Специалисты центра помогли оформить разрешение на строительство, подключение к инженерным сетям и урегулировать вопросы размещения объекта в охранных зонах коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.