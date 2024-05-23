В Домодедове поставлен на кадастр новый детсад на 300 воспитанников

Управлением Росреестра по Московской области в оперативные сроки осуществлена постановка на государственный кадастровый учет детского сада, рассчитанного на 300 воспитанников, расположенного в селе Ям городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В трехэтажном дошкольном образовательном учреждении общей площадью более 4 тысяч квадратных метров предусмотрено размещение детей от 1,5 лет до 7 лет. Количество групп — 12 по 25 человек в каждой.

В новом здании детского сада также находится пищеблок, медкабинет, кабинеты логопеда, психолога, а также залы для музыкальных и спортивных занятий, кружковые и методический кабинеты. Строительство детского сада осуществлялось в рамках реализации ЖК «Прибрежный парк» для обеспечения новостроек необходимой социальной инфраструктурой, где также предусмотрены мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

«В Подмосковье интенсивно развивается современная социальная инфраструктура, создается комфортная и доступная среда для жителей региона. Учетно-регистрационные действия в отношении социально-значимых объектов осуществляются в оперативные сроки для улучшения качества жизни граждан», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.