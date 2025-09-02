В Домодедове после капремонта открылся детский сад «Полянка»

1 сентября детский сад «Полянка» в городском округе Домодедово после проведения капитального ремонта встретил малышей и их воспитателей свежим и красивым. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дошкольное отделение Домодедовской школы №7 готово принимать более 120 воспитанников ежедневно. На церемонии открытия, которая собрала множество гостей, педагогический коллектив совместно с воспитанниками подготовил праздничный концерт, который добавил атмосферу радости и волшебства в этот важный для всех день.

Капитальный ремонт детского сада стал значительным событием. В здании выполнен большой объем работ: полностью заменены инженерные системы, обновлены кровля и фасад, а также созданы современные классы и кабинеты. Кроме того, были отремонтированы спортзалы, пищеблоки и коридоры, что усиливает образовательную и развивающую среду для малышей.

Программа капитального ремонта учреждений образования, в рамках которой был обновлен детский сад «Полянка», реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в соответствии с государственной программой. Этот проект направлен на повышение качества образования и создание комфортных условий для воспитания подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.