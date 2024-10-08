В Домодедове появится склад для замороженных продуктов

Складской комплекс возводят на 1-м километре трассы А-107. Строительство стартовало в сентябре 2024 года. В настоящее время на земельном участке идут работы подготовительного периода.

Застройщик — компания «Белка Девелопмент» построит здание площадью более 24 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрено два этажа, один — подземный. Склад предусматривает хранение охлажденных и замороженных продуктов в заводской упаковке. В корпусе предусмотрено 36 546 паллетомест, которые вместят почти 22 тонны продукции.

Ожидается, что годовой грузооборот составит более 300 тысяч тонн охлажденных и замороженных продуктов. Для приема и отгрузки товаров будут использоваться специальные термодоки, а все погрузо-разгрузочные работы будут производиться с помощью современного оборудования — электропогрузчика и поводковой электротележки.

Завершат строительство нового склада в июле 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.