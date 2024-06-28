В Домодедове планируется масштабный проект спортивно-оздоровительного комплекса

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Архитектурная комиссия градостроительного совета Московской области одобрила облик многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, который планируется к реализации в городском округе Домодедово вдоль трассы М4-Дон. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс — масштабный проект, предназначенный для физкультурно-оздоровительных занятий и активного отдыха жителей Подмосковья, а также проведения соревнований различного уровня по международным стандартам. В здании общей площадью более 53 тысяч квадратных метров одновременно смогут тренироваться до 2 500 человек. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать порядка 300 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание переменной этажности — от 2 до 4 этажей с подземным уровнем имеет прямоугольную форму в плане. Объемно-пространственное решение представлено протяженным пластичным фасадом с двумя выразительными цилиндрическими объемами, которые симметричны относительно соединяющей их вытянутой горизонтальной плоскости центральной части.

«Объект интересен оригинальным решением объемно-пространственного построения. Округлые формы боковых объемов радиусного фасада выполнены с использованием большого количества остекления, наполняющего внутренние пространства солнечным светом. Благодаря витражам спортивный комплекс становится воздушным, прозрачным. Пластика фасадов подчеркнута легкими металлическими перфорированными экранами с нанесенным тематическим паттерном — силуэтами спортсменов, создающими игру света и тени», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Композиция наружных стен построена на сочетании глухих и остекленных поверхностей. Для отделки вентилируемых фасадов применяются HPL и алюминиевые композитные панели. В отделке цоколя использован керамогранит и HPL панели.

Колористическое решение фасадов основывается на контрасте оттенков серого, терракотового и белого цветов. На фасаде предусмотрены места для размещения информационных конструкций с подсветкой в темное время суток.

Спортивно-оздоровительный комплекс представлен широким спектром спортивных дисциплин. На первом этаже здания разместятся: вестибюльная группа с гардеробной, кафетерий, медпункт, скалодром, 25-метровый плавательный бассейн на 5 дорожек, детский учебный бассейн, залы греко-римской и вольной борьбы, самбо, дзюдо, зал бокса, зал фехтования, шахматный и бильярдный клубы, спа-центр и банный комплекс, детская спортивно-игровая зоны, вспомогательные помещения.

Второй этаж представлен большим открытым пространством, включающим в себя тренажерные залы, беговую зону, специализированные залы для занятий йогой, гимнастикой, танцами, учебные классы. Так же здесь разместятся 4 корта для игры в сквош, поле для мини-футбола, универсальное поле для игры в баскетбол, волейбол, гандбол, 2 корта для занятий большим теннисом, зона приема пищи спортсменов, батутный центр.

На третьем и четвертом этажах комплекса запроектированы административные помещения, с возможностью выхода на террасу и зона временного отдыха спортсменов.

В уровне подземного этажа разместится автомобильная парковка на 200 машиномест. Здесь же будут расположены боулинг-центр, зал смешанных единоборств ММА, инженерные и технические помещения.

В центральной части здания запроектирована частично эксплуатируемая кровля, где обустроят 4 открытых теннисных корта.

Вертикальное сообщение между этажами осуществляется посредством маршевых лестниц, эскалаторов, а также лифтов различных габаритов.

Входы подчеркнуты легкими стеклянными козырьками и выполнены с уровня тротуара, без ступеней, пандусов с учетом организации «безбарьерной среды».

На прилегающей территории оборудуют плоскостную парковку для автомобилей, велопарковку, а также выполнят комплексное благоустройство с озеленением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.