В Домодедове отремонтируют ФАП в Барыбине

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта начался в микрорайоне Барыбино в Домодедове на улице Южной. Работы охватят все помещения и входную группу, завершить их планируют в течение месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании полностью обновят внутренние помещения — от входа до кабинетов приема пациентов. Работы затронут кабинет врача, процедурный кабинет, инженерные сети и освещение.

«Будет отремонтирован кабинет, процедурный кабинет. Плитка, покраска стен, частичная замена потолочных светильников, сами лампы, электрика. Будет вести прием врач или терапевт, или фельдшер. Будет присутствовать медицинская сестра», — рассказал заместитель главного врача Домодедовской больницы Дмитрий Мальченко.

Отдельное внимание строители уделят входной группе. Здесь заменят облицовочную плитку, отремонтируют ступени, оштукатурят боковые поверхности, зачистят и покрасят металлические поручни.

«На данной входной группе будет производиться ремонт ступеней, плитка облицовочная будет заменена. Замена будет старых покрытий, оштукатуривание боковин входной группы, зачистка металлических поручней и окрашивание», — отметил руководитель отдела технического контроля строительной компании Андрей Краснов.

После завершения работ ФАП сможет принимать пациентов в более комфортных и современных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.