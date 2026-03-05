В Домодедове отремонтируют детсад «Заряночка» к сентябрю 2026 года

Капитальный ремонт детского сада «Заряночка» продолжается в городском округе Домодедово. На объекте завершили демонтаж и приступили к устройству инженерных сетей и внутренним работам, открыть учреждение планируют к сентябрю 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Евгения Хрусталева вместе с родителями воспитанников и депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым проверила ход капитального ремонта детского сада «Заряночка». В настоящее время на площадке работают 32 специалиста, все работы идут по графику.

Строители завершили демонтаж и приступили к устройству инженерных сетей, монтажу входных групп, возведению внутренних перегородок и штукатурным работам. В подвальном помещении провели осушение, привели в порядок инженерные коммуникации и начали устройство гидроизоляции, что должно улучшить состояние здания.

Во время осмотра участники встречи обсудили будущий облик учреждения. После ремонта здание получит яркий фасад, а внутри появятся художественные росписи. Четыре лестничных пролета оформят в тематике декоративно-прикладного искусства Подмосковья, городов Московской области, математики и экологического воспитания. В спальнях и санузлах разместят иллюстрации современного детского художника, а в группах — работы воспитанников.

«Пространство дошкольного учреждения должно быть не только комфортным, но и развивающим для самых маленьких жителей округа», — отметила Евгения Хрусталева.

Она добавила, что ход работ находится на еженедельном контроле администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.