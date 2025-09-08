В Домодедове открылся новый детский сад «Жар-птица»

В микрорайоне Южный Домодедово построен и уже открылся новый детский сад, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание, площадью 3 750 квадратных метров, строилось в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Детский сад рассчитан на 240 мест. Помимо групп, в которых разместились игровые зоны и спальни, в детском саду предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, а также административные и технические помещения. Прилегающая территория благоустроена: размещены игровые площадки и теневые навесы, выполнено озеленение.

Ребятам и их родителям очень понравился красивый, яркий и уютный детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.