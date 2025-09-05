В Домодедове объявлен конкурс на капитальный ремонт школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ Ильинская СОШ им. полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова в селе Лобаново в городском округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МАОУ Ильинская СОШ им. полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова, Московская область, г. о. Домодедово, г. Домодедово, с. Лобаново, ул. Знаменская, стр. 1Б». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 1 009,7 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.