В Домодедове на торгах зафиксирована рекордная стоимость лота за неделю

За неделю, с 20 мая по 24 мая 2024 года, комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 155 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 18 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенного в г. о. Домодедово, мкр. Барыбино, б-р. Центральный. В аукционе приняло участие 5 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 27 раз и составил более 38 млн рублей. Стартовая цена была 1 422 127,61 рублей в год.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.