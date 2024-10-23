В Домодедове на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота за неделю

С 14 по 18 октября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 79 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 5 соток для амбулаторно-поликлинического обслуживания, расположенного в городском округе Домодедово. В аукционе приняли участие 4 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 83,2 раз и составил более 28,8 млн руб. Стартовая цена — 346 086 руб. в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.