В Домодедове на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 30 сентября по 4 октября комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 133 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 6 соток для ведения садоводства, расположенного по адресу г. о. Домодедово, с. Домодедово. В аукционе приняли участие 4 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 9,7 раз и составил более 12,8 млн. руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.