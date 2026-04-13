В Домодедове капитально ремонтируют три жилых дома

Капитальный ремонт трех многоквартирных домов продолжается в городском округе Домодедово. Работы ведутся на улицах Восточная и Знаменская, а также в селе Лобаново, основные этапы планируют завершить до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Восточная, 10к2 в панельном доме 1989 года завершается обновление фасада. Здание практически полностью утеплили и облицевали новой плиткой, вокруг дома уже обустроен тротуар. На объекте работают восемь человек. В ближайшие дни подрядчик планирует полностью закончить фасадные работы.

В селе Лобаново на улице Знаменская, 15 в трехэтажном кирпичном доме 1984 года завершена подготовка к ремонту. На площадку завезли необходимые материалы, смонтировали строительный городок и установили информационный стенд. Мусор вывозят регулярно. С 9 апреля бригада приступила к ремонту крыши.

На улице Знаменская, 14 в доме 1974 года работы находятся в активной фазе. Специалисты демонтируют старую кровлю и монтируют новую конструкцию. В ближайшее время ее утеплят и покроют современным материалом, чтобы обеспечить защиту от осадков и сохранить тепло в квартирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.