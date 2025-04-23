В Домодедове идет капитальный ремонт хирургического корпуса больницы

В подмосковном Домодедове в микрорайоне Центральный на улице Пирогова, д. 9, корп. 4, продолжается капитальный ремонт здания хирургического корпуса больницы. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Здоровье Подмосковья» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Это здание 1964 года постройки полностью преобразится в этом году, а условия для пациентов и врачей значительно улучшатся.

Строители завершили монтаж эвакуационной лестницы с выходом на улицу. Прежний проход необходимо было демонтировать, потому что он не отвечал современным требованиям пожарной безопасности. По новому проекту лестницу развернули к действующему выходу.

Старые окна демонтировали и уже на 95% выполнили установку новых. Ведется монтаж инженерных систем и отделка помещений.

В обновленном здании будет новое реанимационное отделение и хирургический блок с тремя операционными, оснащенными современным оборудованием. Изменится планировка помещений, в палатах появятся санузлы.

Завершить работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.