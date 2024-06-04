В Домодедове достроен дата-центр российской социальной сети «ВКонтакте»

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Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство центра обработки данных «ПАХРА» в городском округе Домодедово, возведенного для обеспечения нужд бренда VK, сообщает пресс-служба ведомства.

В здании площадью порядка 5,4 тыс. квадратных метров размещены зоны разгрузки и распаковки оборудования, машинные залы, помещения узлов связи МDА, бесперебойных источников питания и аккумуляторов. А также венткамеры, станция автоматического газового пожаротушения, трансформаторная и прочие технические помещения.

В шести машинных залах размещены порядка 30-50 телекоммуникационных шкафов в каждом. Установленная мощность одной стойки оборудования составляет 20 кВт. Вычислительная инфраструктура, размещаемая в проектируемом здании центра обработки данных, включает современное серверное и коммуникационное оборудование, а также системы хранения данных. Все это позволит осуществлять хранение и управление баз данных.

Среди активов VK — социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые ранее работали на арендованных серверах.

Строительство объекта завершено. По итогам проверки Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии дата-центра утвержденному проекту. Застройщик может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод его в эксплуатацию. С вводом здания в эксплуатацию появится порядка 100 рабочих мест для жителей Домодедова.

Соглашение о развитии IT-инфраструктуры в Подмосковье между правительством региона и VK было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.