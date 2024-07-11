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В Домодедове 1 сентября откроется школа на 825 мест

В подмосковном Домодедове 1 сентября откроется школа, рассчитанная более чем на 800 детей. Общая стройготовность учебного учреждения составляет более 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

В настоящий момент на объекте трудятся более 200 рабочих. Завершается монтаж воздуховодов и оборудования вентиляционных систем, монтаж электроснабжения, радиаторов и лифтового оборудования, чистовая отделка помещений, установка дверей, благоустройство.

Общая площадь здания — более 16,2 тыс. кв. метров. В нем разместились учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал на 300 мест с эстрадой и сценическими помещениями, библиотечно-информационный центр, блок медицинских помещений.

Блок начальной школы рассчитан на 300 учеников, основной и старшей — на 525 учеников. На прилегающей территории появился стадион с легкоатлетическим сектором, игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.