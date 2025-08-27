В Домодедове 1 сентября откроется обновленный лицей № 3

сегодня в 17:42

В микрорайоне Центральный городского округа Домодедово завершаются работы по капитальному ремонту в здании Домодедовского лицея № 3 им. Героя Советского Союза Ю. П. Максимова, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании, общей площадью 7 084,7 квадратных метров. В рамках технического задания в здании провели кровельные и фасадные работы, заменили окна и двери, сантехническое оборудование, провели внутреннюю отделку помещений.

«В настоящее время на объекте ведут пусконаладочные работы, собирают и расставляют мебель, завершают работы по благоустройству прилегающей к школе территории», — сообщает пресс-служба ведомства.

Откроется обновленная школа 1 сентября 2025 года.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.