В Домодедове открылся новый детский сад для 240 детей

Здание нового детского сада «Жар-птица» в городском округе Домодедово занимает почти 4000 квадратных метров и рассчитано на 240 воспитанников. Группы постепенно наполняются маленькими детьми, и команда воспитателей уже готова их встречать, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый день опытные педагоги проводят широкий спектр занятий, включая развивающие игры и обучение грамоте. В группах имеется все необходимое для комфортного пребывания детей: мягкие уголки, игровые зоны и прочее.

Для обеспечения комфорта и чистоты в группах предусмотрены сушильные шкафы для одежды и обуви, что особенно актуально в осенне-зимний период. Кроме того, бактерицидные облучатели создают безопасную атмосферу, эффективно очищая воздух даже во время присутствия детей.

Всего в Подмосковье в этом году открыли 17 новых детских садов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что «население региона ежегодно растет, поэтому важно держать планку и делать так, чтобы жизнь в Московской области была еще комфортнее».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.