В доме правительства Подмосковья вручили свидетельства по программе «Соципотека»

Сертификаты на приобретение жилья получили 33 медработника: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, а также акушерки. Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. С начала ее реализации более 3 тыс. специалистов смогли улучшить свои жилищные условия, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

«В 2025 году мы вручили 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека»: 161 медицинскому работнику (врачи, фельдшеры и медсестры), 73 учителям, 57 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство ему ежемесячно компенсирует сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Свидетельства получили медицинские работники из Подольской, Истринской, Реутовской, Одинцовской, Химкинской, Протвинской, Балашихинской, Красногорской, Дубненской, Люберецкой, Лобненской, Мытищинской, Домодедовской больниц, Московской областной станции скорой медицинской помощи и Научно-исследовательского клинического института детства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.