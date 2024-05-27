В доме по улице Механизаторов в Солнечногорске капремонт фасада выполнен на 75%

В рамках программы фонда капремонта в доме № 3А по улице Механизаторов в г. о. Солнечногорск специалисты выполняют ремонт фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем, ремонт балконных плит, замену окон в местах общего пользования, замену дверей и козырьков в подъездах, ремонт отмостки, сообщается на сайте администрации горокруга.

На текущий момент работы выполнены на 75%. На объекте работает бригада в количестве 7 человек.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД жители могут на интерактивной карте фонда капремонта: www.fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.