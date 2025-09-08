В Долгопрудном завершается ремонт детского сада «Родничок»
Фото - © Минстрой МО
В Долгопрудном на улице Октябрьская завершаются работы по капитальному ремонту детского сада № 22 «Родничок». Рабочие сейчас занимаются укладкой асфальтового покрытия, установкой детских игровых комплексов, пусконаладкой инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области по обновлению образовательных учреждений.
Общая стройготовность составляет более 95%. Задействовано 45 рабочих и 3 единицы. Во всех внутренних помещениях ведется сборка и расстановка мебели. Площадь объекта — 910,6 кв.м
Завершение всех работ планируется до 30 сентября.
Детский сад «Родничок» станет более современным и уютным для своих маленьких воспитанников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.