Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 19:07

В Долгопрудном завершается капремонт филиала школы № 11 на ул Первомайской

Завершается капитальный ремонт филиала школы № 11 (бывшая школа № 15) в Долгопрудном на ул. Первомайская, дом № 50/4, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание этой школы, где обучаются дети с особенностями развития, было построено еще в 1962 году. Из-за ветхости строения и возникающих сложностей работ изначально планируемый капитальный ремонт фактически перерос в строительство объекта с нуля.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

В четверг глава округа Долгопрудный Роман Истомин посетил объект и проверил, как идут работы.

Проводится благоустройство территории школы. Смонтированы детская и спортивная площадки, уложено резиновое покрытие, установлены МАФы, спортивные сооружения. На завершающей стадии монтаж забора. Освещение подключено. Весной будет проведено озеленение.

Как доложил подрядчик, все пожарные лестницы в здании школы готовы, кровля завершена. На втором этаже малярные работы заканчиваются. Идет установка дверей.

«Есть ряд замечаний, которые необходимо устранить. Сроки поджимают, поэтому в ежедневном режиме будем контролировать процесс, чтобы ускорить этап внутреннего обустройства помещений для организации учебно-воспитательной деятельности», — отметил Роман Истомин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.