В Долгопрудном сносят кафе в Центральном парке

В Центральном парке Победы проводится демонтаж постройки, где раньше располагалось кафе. Сотрудники МБУ «Благоустройство» с применением строительной техники разбирают крышу и сносят стены, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Внешний вид постройки не соответствовал облику парка, точка питания уже давно не работала, договор с предпринимателем был расторгнут несколько месяцев назад. Проходила юридическая процедура подготовки к сносу. Сегодня, 26 ноября, начались работы по демонтажу. После их завершения данный участок территории будет приведен в порядок», — рассказал директор объединенной дирекции парков Долгопрудного Сергей Пятковский.

Также в Долгопрудном продолжается работа по ликвидации нестационарных торговых объектов. Цель — приведение торговли в Московской области к современному, цивилизованному формату.

Так, например, 25 ноября в районе остановки «Спортивная» на Лихачевском шоссе были демонтированы две палатки.

«Один киоск пустовал, в другом продавали кондитерские изделия. Работы закончились поздно вечером. В настоящее время территория освобождена. Всего же в Долгопрудном в этом году было демонтировано 54 объекта нестационарной торговли», — сказал специалист администрации округа Александр Рубановский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.