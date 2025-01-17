В Долгопрудном ремонтируют школу № 7 и возводят к ней пристройку

В школе № 7 Долгопрудного идет капитальный ремонт основного здания школы и работы по организации строительства пристройки. Накануне глава округа Долгопрудный Роман Истомин провел рабочий выезд на объект, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание школы № 7 (Лихачевское шоссе, 27) площадью более 4 200 кв. метров было построено в 1968 году. Сейчас здесь проводится демонтаж перегородок и полов верхних этажей — трудятся 60 человек. На следующей неделе рабочие приступят к следующему этапу ремонта, который в соответствии с контрактом полностью должен быть выполнен к 1 сентября 2025 года.

На территории будущей пристройки на 1 500 мест устанавливаются бытовки для строителей. Предстоит масштабный перенос коммуникаций, инженерных систем и дальнейшее строительство, которое планируется завершить к июлю 2026 года.

«Весь ход строительства и капремонта на особом контроле. Потребность в школе и пристройке очень высокая. Со стороны руководства округа будут обеспечены все условия для планомерного строительного процесса, при необходимости — межведомственного взаимодействия, чтобы оба объекта были сданы в срок и с должным качеством», — подчеркнул глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.