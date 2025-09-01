В Долгопрудном после капремонта открыли школу № 7

1 сентября на Лихачевском шоссе, 27 подмосковного Долгопрудного после капитального ремонта открылась средняя школа № 7. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капитального ремонта в здании обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

Всего в Московской области 1 сентября открыты 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.