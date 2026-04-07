сегодня в 15:51

В Долгопрудном отремонтируют 33 подъезда к сентябрю 2026 года

В 2026 году в Долгопрудном обновят порядка 33 подъездов многоквартирных домов. Полный перечень адресов опубликован по ссылке: https://clck.ru/3Sy4Cf.

Перечень работ сформировали с учетом состояния входных групп. В план включили ремонт ступеней, оснований крылец, козырьков и других элементов.

Восстановление ступеней, площадок, перил и поручней предусматривает устройство опалубки, заливку новых бетонных ступеней и укрепление конструкций. Для покрытия часто используют керамическую плитку с противоскользящими накладками.

При ремонте козырьков подрядчики восстанавливают несущие элементы, заменяют кровельное покрытие, выравнивают поверхности и выполняют окраску. Все работы планируют завершить до 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.