В Долгопрудном определили сроки капремонта дома на Станционной

Капитальный ремонт дома №4 на улице Станционной в микрорайоне Хлебниково проведут в 2026–2027 годах. Проектно-сметную документацию уже подготовили, конкурс по выбору подрядчика пройдет в апреле–мае 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ситуация с домом №4 на улице Станционной долгое время оставалась сложной из-за аварийного состояния конструкций. В декабре 2025 года фонд капитального ремонта завершил разработку проектно-сметной документации, которая учитывает все выявленные проблемы здания. Ранее из-за них подрядчик отказался от выполнения работ.

«В декабре 2025 года Фонд капитального ремонта завершил разработку проектно-сметной документации. Проект учитывает все проблемы здания, из-за которых предыдущий подрядчик отказался от работ», — сообщил заместитель главы по ЖКХ Виктор Коновалов.

Сейчас фонд проводит мероприятия по выбору новой подрядной организации. Конкурсные процедуры запланированы на апрель–май 2026 года, после их завершения подрядчик приступит к ремонту.

В перечень работ вошли ремонт кровли и чердачного перекрытия, обновление фасада с усилением конструктивных элементов и стен, а также замена всех внутридомовых инженерных систем — холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения.

Вопросы предстоящего ремонта представители администрации и фонда обсудят с жителями во время выездной администрации. Дату и время встречи согласуют дополнительно.

Всего в 2026 году капитальный ремонт проведут в 32 многоквартирных домах Долгопрудного. Подрядчики обновят 81 конструктивный элемент, включая крыши, фасады, фундаменты, подвалы и инженерные системы. Сроки ремонта конкретного дома можно уточнить на сайте фонда капитального ремонта.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.