сегодня в 16:40

В Долгопрудном определили сроки капремонта дома на Станционной

Капитальный ремонт дома № 4 на улице Станционной в микрорайоне Хлебниково проведут в 2026–2027 годах. Проектно-сметная документация уже готова, конкурс по выбору подрядчика пройдет в апреле–мае 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ситуация с ремонтом дома долгое время оставалась сложной из-за аварийного состояния конструкций. В декабре 2025 года Фонд капитального ремонта завершил разработку проектно-сметной документации, в которой учтены все проблемы здания.

«Проект учитывает все проблемы здания, из-за которых предыдущий подрядчик отказался от работ», — пояснил заместитель главы по ЖКХ Виктор Коновалов.

Сейчас фонд проводит мероприятия по выбору новой подрядной организации. После завершения конкурсных процедур, запланированных на апрель–май 2026 года, подрядчик приступит к работам.

В перечень вошли ремонт кровли и чердачного перекрытия, обновление фасада с усилением конструктивных элементов и стен, а также замена всех внутридомовых инженерных систем — холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения.

Вопросы предстоящего ремонта представители администрации и фонда обсудят с жителями на выездной встрече. Дату и время согласуют дополнительно.

Всего в 2026 году в Долгопрудном капитально отремонтируют 32 многоквартирных дома. Планируется обновить 81 конструктивный элемент — крыши, фасады, фундаменты, подвалы и инженерные системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.