В Долгопрудном определили подрядчика капремонта детсада

сегодня в 12:00

В городском округе Долгопрудный на улице Октябрьская, д. 16а, проведут капитальный ремонт детского сада № 22 «Родничок». Контракт на проведение работ заключен с ООО «Лидер-Строй», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Работы проведут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области.

В ходе капитального ремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капитального ремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить работы на объекте планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.