В Долгопрудном определили подрядчика для капремонта детского сада № 9

В Долгопрудном подвели итоги конкурса на выполнение капитального ремонта здания детского сада № 9 по адресу: ул. Северная, дом № 5а. По итогам конкурса заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

Подрядчиком на площадке выступает ООО «Союз Автодор».

В рамках технического задания в здании дошкольного образовательного учреждения планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.