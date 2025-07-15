В Долгопрудном обсудили строительство нового храма

Долгопрудный по праву называют городом храмов — их на территории округа насчитывается 14. Во вторник в ДК «Вперед» состоялась встреча представителей Благочиния, которое возглавляет протоиерей Андрей Хмызов, с главой городского округа Олегом Сотником. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Настоятели городских храмов рассказали о своих приходах, их у нас 8. Обсудили с главой не только вопросы духовные, но и дела насущные.

Говорили о ЖКХ, благоустройстве территорий храмов, их безопасности.

Настоятель храма Покрова Божьей матери в Шереметьевском отец Николай сообщил о том, что в Долгопрудном планируется возведение нового храма в честь Святителя Николая в мкр. Хлебниково. На встрече обсудили это строительство.

«Мне важно не только знакомство, но и выполнение обязательств главы округа для сохранения храмов как объектов культурно-исторического, духовного значения. Благодарен за общение. Впереди — большая совместная работа», — подчеркнул Олег Сотник.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.