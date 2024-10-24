сегодня в 17:41

В Долгопрудном объявлен конкурс по капремонту детсада № 22 «Родничок»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МАДОУ детский сад № 22 «Родничок» в городском округе Долгопрудный, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МАДОУ Детский сад № 22 «Родничок» по адресу: Московская область, г. о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 16а. Площадь здания — 910,6 кв. метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.