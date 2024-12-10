В Долгопрудном объявлен конкурс на капитальный ремонт здания соцучреждения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту комплексного центра социального обслуживания и реабилитации в городском округе Долгопрудный. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства ГБУ СО МО КЦСОиР «Мытищинский» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 5, кор. 1». Планируется два этапа: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальный ремонт здания 1986 года постройки общей площадью 531,60 кв. метров.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.



В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.