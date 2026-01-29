В Долгопрудном начался капремонт первой поликлиники на улице Павлова

В поликлинике №1 на улице Павлова в Долгопрудном стартовал капитальный ремонт здания. Учреждение продолжит работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт поликлиники №1 проводится поэтапно: помещения будут закрываться на ремонт этаж за этажом, начиная с верхних. Это позволит сохранить доступность медицинской помощи для пациентов на протяжении всего периода работ.

Обновление здания осуществляется в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Сейчас на объекте идут демонтажные работы на 6 и 7 этажах, а также подготовка в подвале и на чердаке, где меняют старые коммуникации, системы вентиляции и электроснабжения.

Площадь здания составляет почти 7 тысяч квадратных метров. В ходе капремонта заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование, дверные блоки, обновят внутренние помещения и входную группу. В поликлинике появится современная зона регистратуры, дополнительный вход, а также комфортные места для ожидания пациентов и работы врачей.

Завершить капитальный ремонт и сдать обновленное здание планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.