В Долгопрудном капитально отремонтируют детский садик № 22 «Родничок»

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МАДОУ Детский сад № 22 «Родничок» в городском округе Долгопрудный», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МАДОУ Детский сад № 22 «Родничок», Московская область, г. о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, дом № 16а».

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1964 года постройки, общая площадь которого 910,6 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.