В Долгопрудном готовится к открытию детский сад № 9

На улице Северная в Долгопрудном завершаются работы по капитальному ремонту детского сада № 9. На объекте ведутся пусконаладочные работы, сборка и установка мебели. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В ходе ремонта модернизировали всю инфраструктуру детского сада 1969 года постройки. Подрядчик заменил все инженерные системы, сантехническое оборудование, окна и двери, провел кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку помещений. В настоящее время в детском саду идет сборка и установка новой мебели и оборудования, завершаются пусконаладочные работы и работы по благоустройству прилегающей территории, ведутся клининговые работы. Стройготовность объекта превысила 98%.

Завершить все работы и подготовить дошкольное учреждение к открытию планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.