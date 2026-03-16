В Дмитровском округе завершили 25% капремонта детсада «Логос»

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии «Логос» на Кропоткинской улице в Дмитровском округе выполнен на 25%. Работы идут по госпрограмме Московской области за счет бюджета, открыть обновленное здание планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая строительная готовность объекта составляет 25%. На площадке работают 34 человека и задействованы две единицы техники. Специалисты ведут фасадные и кровельные работы, выполняют кладку внутренних перегородок, штукатурят стены и монтируют инженерные сети.

В здании площадью более 1900 квадратных метров обновят кровлю и водосточную систему, полностью заменят инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке.

Также строители приведут в порядок фасад и благоустроят прилегающую территорию. Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.