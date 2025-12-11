В Дмитровском округе в 2025 году снесли 48 аварийных многоквартирных домов

В Дмитровском округе в 2025 году снесли 48 из 66 аварийных многоквартирных домов, выявленных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дмитровском округе завершили инвентаризацию проблемных объектов, включая самовольные, недостроенные и аварийные здания. Всего выявили 268 таких объектов, которые либо снесли, либо достроили, либо привели в соответствие с законодательством.

Особое внимание уделили аварийному жилищному фонду. Из 66 утвержденных аварийных многоквартирных домов 48 уже снесли. Снос оставшихся 18 домов запланирован на начало 2026 года.

После сноса на освобожденных участках проводят расчистку от строительного мусора. Работы по благоустройству территорий планируют завершить до конца 2025 года. Глава округа Михаил Шувалов отметил, что программа переселения и благоустройства будет продолжена в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.