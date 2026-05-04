В Дмитровском округе устранили подтопление стройплощадки в Яхроме

Подтопление части строительной площадки в микрорайоне Левобережье в Яхроме произошло в конце апреля из-за аномального снегопада и подъема воды в реке Яхрома. Риски для строящихся домов исключены, подвалы остаются сухими, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конце апреля из-за обильных осадков в Дмитровском округе поднялся уровень воды в реке Яхрома. В результате была локально подтоплена зона парковки на строительной площадке в микрорайоне Левобережье, где возводят дом для переселения из аварийного жилья.

Подрядчик заранее оборудовал площадку системой водоотведения — дренажной трубой и насосными станциями. После установления сухой погоды вода начала активно сходить. Подвальные помещения строящихся домов остаются сухими, инженерные конструкции не повреждены. На объекте продолжаются плановые работы по откачке остаточной воды и осушению территории.

Заселение в новые дома начнется только после полного завершения строительства, ввода зданий в эксплуатацию и получения всех необходимых разрешений. Администрация округа прорабатывает вопрос о расторжении контракта с действующим подрядчиком. Достройку многоквартирного дома планируют организовать с усиленными мерами по водоотведению и строгим соблюдением норм безопасности. Работы находятся на ежедневном контроле.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.