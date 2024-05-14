В Дмитровском округе создадут грузосортировочный контейнерный терминал

В индустриальном парке «Белый Раст» в Дмитровском городском округе построят грузосортировочный контейнерный терминал. Проект по созданию терминала реализует ООО «Группа Компаний Голдконтейнер» (Gold Container), рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Начало строительства терминала намечено на 2025 год. В новом терминале будут проводить документальное оформление прибытия и отправки грузов, осуществлять их погрузку и выгрузку, хранение и сортировку. Здесь будут проводить продажу и ремонт контейнеров, осуществлять возврат порожних контейнеров в Китай, хранение автомобилей и автоперевозки.

«Для реализации проекта инвестор приобрел земельный участок площадью 11 га в районе д. Никольское. Инвестиции в проект, который также предполагает развитие транспортной инфраструктуры в рамках освоения территории, оцениваются почти в 260 млн рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 30 новых рабочих мест для жителей Дмитрова», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

В рамках проекта инвестор проводит дорожно-строительные работы и занимается устройством наружных инженерных сетей. Совместно с управляющей компанией индустриального парка «Белый Раст» ГК «Голдконтейнер» ведет строительство примыкания к автодороге А-107. Его рассчитывают завершить во II квартале 2024 года. Таким образом прилегающий участок трассы А-107 будет увеличен на две дополнительные полосы и потенциальные резиденты получат комфортный и безопасный заезд на территорию индустриального парка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.