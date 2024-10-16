В Дмитровском округе развивается программа по обеспечению жильем детей-сирот

В Дмитровском городском округе 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа в возрасте от 18 до 22 лет включительно, получили жилые помещения. Это стало возможным благодаря единовременной социальной выплате, предоставленной из бюджета Московской области. Данная мера поддержки предназначена для приобретения благоустроенного жилого помещения на территории Московской области в собственность, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К концу 2024 года планируется обеспечить жилыми помещениями еще 7 детей-сирот. Это важное достижение демонстрирует заботу и внимание, уделяемые правительством Московской области для обеспечения жильем и поддержки уязвимых слоев населения.

В бюджете Дмитровского городского округа на 2024 год предусмотрено более 82 миллионов рублей, которые будут выделены из бюджета Московской области.

Кроме того, в рамках программы поддержки детей-сирот, в Дмитровском городском округе проводятся регулярные консультации и тренинги по вопросам жилищного законодательства, финансовой грамотности и социальной адаптации. Эти мероприятия направлены на то, чтобы молодые люди могли успешно интегрироваться в общество и самостоятельно справляться с жизненными трудностями.

В рамках программы поддержки детей-сирот, в Дмитровском городском округе активно работают социальные службы и волонтеры, которые оказывают помощь в обустройстве новых жилых помещений, а также в решении различных бытовых вопросов. Это помогает молодым людям быстрее адаптироваться к самостоятельной жизни и чувствовать себя уверенно в новых условиях.

«Благодаря совместным усилиям Правительства Московской области и Администрации Дмитровского городского округа, дети-сироты получают необходимую поддержку и возможность начать самостоятельную жизнь в комфортных условиях», — отметил Илья Поночевный.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.