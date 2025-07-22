В Дмитровском округе приступили к ликвидации аварийного жилого дома

В деревне Татищево Дмитровского муниципального округа приступили к сносу аварийного жилого дома № 4. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом площадью чуть более 405 кв. м был построен в 1959 году. Основные элементы строительных конструкций здания находились в непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, в связи с чем дом был признан аварийным.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению девяти жилых помещений, затем строение было включено в перечень для ликвидации.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийного здания.

Работы планируется завершить до конца августа текущего года.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 590 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 340 объектов, что составляет 58% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.

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