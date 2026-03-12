В Дмитровском округе построят комплекс кормов к 2027 году

Склад и производственный комплекс по выпуску кормов для аквакультуры и домашних животных строят в Дмитровском муниципальном округе. Объект площадью более 6,5 тыс. кв. м планируют вводить поэтапно в 2027 году, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Импортозамещающее предприятие возводит компания «Научно-производственный центр кормовых технологий», выпускающая продукцию под брендом AlphaPe. В 2025 году застройщик начал строительство нового складского здания. Инспекторы главгосстройнадзора Московской области завершили очередную проверку хода работ.

В комплексе разместят складскую зону и административно-бытовые помещения. Здесь будут принимать, хранить и отгружать корма потребителям. Планируемый грузооборот составит до 29 тыс. тонн в год.

Параллельно компания строит цех по производству кормов для аквакультуры и цех по выпуску нового ассортимента кормов и лакомств для кошек и собак. Также предусмотрено создание лаборатории для контроля сырья и готовой продукции и разработки новых рецептур. Инвестиции в строительство и запуск комплекса оцениваются в 2,5 млрд рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.