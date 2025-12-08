В Дмитровском округе готовность корпуса детсада достигла 50%

Строительство нового корпуса детского сада №3 в Дмитровском округе вышло на середину: степень готовности объекта составляет почти 50 процентов, завершить работы планируют в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Дмитровском округе продолжается строительство нового корпуса детского сада №3. Проект предусматривает возведение трехэтажного здания площадью около 2 тысяч квадратных метров, рассчитанного на 101 ребенка.

Инспекторы главное управление государственного строительного надзора Московской области контролируют ход работ. Особое внимание уделяют созданию комфортных условий для детей всех возрастных групп: в здании предусмотрена четкая зональная изоляция и специализированные помещения, включая комнаты для переодевания.

В проекте учтены современные требования к безопасности и комфорту. Полы в игровых комнатах оборудованы подогревом, а территория оснащена системами жизнеобеспечения и аварийного оповещения.

На данный момент объект готов почти наполовину. Открытие нового корпуса запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.