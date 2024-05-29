В Дмитрове строят многоуровневый паркинг

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Главгосстройнадзор Подмосковья сообщает о старте продаж машино-мест в многоуровневом паркинге, который начали возводить на территории ЖК «Шоколад» в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований ФЗ 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.

Строительная готовность объекта составляет порядка 5%. Сейчас строители выполняют комплекс земляных работ. Согласно проекту, надземная парковка будет четырехэтажной и вместит 386 машино-мест. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2025 года.

Реализация машино-мест осуществляется по договору долевого участия с использованием счетов эскроу, что гарантирует сохранность средств дольщиков.

Жилой комплекс с многоуровневой парковкой возводят в Дмитрове по улице Спасской. Первые этажи строящихся корпусов займут филиал МФЦ, а также кабинет врача общей практики для детей и взрослых, рассчитанный на 100 посещений в смену.

Во дворах планируют обустроить детские и спортплощадки, а также пешеходные бульвары с ландшафтным озеленением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.