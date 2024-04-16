В Дмитрове снесли шиномонтаж и овощной киоск, несоответствующие требованиям

Собственник демонтировал в Дмитровском округе овощной киоск, расположенный в поселке совхоза Останкино, и шиномонтаж в деревне Ермолино. Объекты были снесены в рамках мероприятий по приведению объектов потребительского рынка региона в соответствие. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С октября 2023 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями горокругов Подмосковья по поручению губернатора Московской области проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг.

Особенное внимание уделяется объектам, расположенным вдоль вылетных магистралей.

В регионе выявили около 547 объектов «красной зоны» на вылетных магистралях. Из них уже демонтировали 130 и привели в соответствие 74. Всего в «красной зоне» находится более 1 300 объектов в более чем 50 городских округах.

Сотрудники администраций городских округов Подмосковья еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, предлагают переход на альтернативные торговые площади, а где возможно рассматривают порядок узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасада для приведения объекта в соответствие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.