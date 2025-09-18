В Дмитрове снесли аварийный жилой дом

сегодня в 14:11

В городе Дмитрове по адресу: Ковригинское шоссе, д. 15, ликвидировали аварийный жилой дом, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом площадью более 630 квадратных метров утратил эксплуатационную пригодность вследствие морального и физического износа строительных конструкций. Здание было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили 16 жилых помещений, после чего строение включили в перечень для ликвидации.

Работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора завершились в августе текущего года. Порядок использования освободившейся территории определит администрация.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 611 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 354 объекта, что составляет 58% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.