В Дмитрове снесли аварийный жилой дом
Фото - © Мособлархитектура
В городе Дмитрове по адресу: Ковригинское шоссе, д. 15, ликвидировали аварийный жилой дом, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом площадью более 630 квадратных метров утратил эксплуатационную пригодность вследствие морального и физического износа строительных конструкций. Здание было признано аварийным.
В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили 16 жилых помещений, после чего строение включили в перечень для ликвидации.
Работы по демонтажу и расчистке участка от строительного мусора завершились в августе текущего года. Порядок использования освободившейся территории определит администрация.
Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 611 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 354 объекта, что составляет 58% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.
Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.