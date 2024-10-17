сегодня в 15:06

В Дмитрове продолжаются работы по возведению нового корпуса «Внуковской школы»

В рамках госпрограммы Подмосковья в микрорайоне Внуковский подмосковного Дмитрова проводится реконструкция «Внуковской школы» со строительством нового школьного корпуса на 350 мест. На данный момент рабочие ведут устройство фундаментной плиты, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

В новом корпусе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный зал, актовый зал со сценическими помещениями на 350 мест, столовая с пищеблоком, библиотека с медиатекой, офисная зона для педагогов и администрации.

Количество основных кабинетов — 14, специальных кабинетов — 13 (зона естественно-научного цикла, кабинеты иностранного языка (лингафонные кабинеты) кабинеты информатики, мастерские для трудового обучения.

На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Также будет обновлено основное здание школы.

Завершить все работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.