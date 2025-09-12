сегодня в 18:44

В Дмитрове продолжается реконструкция «Внуковской школы» со строительством пристройки на 350 мест. Общая стройготовность по всем видам работ составляет более 35%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета Московской области.

На площадке задействовано 45 рабочих и 3 единицы техники. Ведется кладка перегородок, монтаж вентиляционных коробов, электромонтажные и сантехнические работы, устройство стяжки пола, фасадные работы.

Новый учебный корпус рассчитан на 350 мест. В нем разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный зал, актовый зал со сценическими помещениями, столовая с пищеблоком, библиотека с медиатекой, офисная зона для педагогов и администрации

Количество основных кабинетов — 14, специальных кабинетов — 13 (зона естественно-научного цикла, кабинеты иностранного языка (лингафонные кабинеты) кабинеты информатики, мастерские для трудового обучения.

На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Также будет обновлено основное здание школы.

Завершить все работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.