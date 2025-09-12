В Дмитрове продолжается реконструкция «Внуковской школы»
Фото - © Минстрой МО
В Дмитрове продолжается реконструкция «Внуковской школы» со строительством пристройки на 350 мест. Общая стройготовность по всем видам работ составляет более 35%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета Московской области.
На площадке задействовано 45 рабочих и 3 единицы техники. Ведется кладка перегородок, монтаж вентиляционных коробов, электромонтажные и сантехнические работы, устройство стяжки пола, фасадные работы.
Новый учебный корпус рассчитан на 350 мест. В нем разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный зал, актовый зал со сценическими помещениями, столовая с пищеблоком, библиотека с медиатекой, офисная зона для педагогов и администрации
Количество основных кабинетов — 14, специальных кабинетов — 13 (зона естественно-научного цикла, кабинеты иностранного языка (лингафонные кабинеты) кабинеты информатики, мастерские для трудового обучения.
На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Также будет обновлено основное здание школы.
Завершить все работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.
«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.