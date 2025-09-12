В Дмитрове построили пятиэтажный дом правосудия

Пятиэтажный дом правосудия построили в Дмитровском городском округе. Теперь в едином месте в Дмитрове будут рассматривать уголовные, гражданские и административные дела. В Доме правосудия площадью более 5,5 тыс. квадратных метров предусмотрено 13 залов заседания суда: 5 из них — для рассмотрения уголовных дел, еще 8 залов — для вынесения решений по гражданским и административным делам. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Для обеспечения безопасности в здании предусмотрено специальное помещение для пребывания лиц, находящихся под стражей, комната для конвоя. Также в Доме правосудия предусмотрены рабочие кабинеты для 13 судей, кабинеты аппарата суда, все необходимые вспомогательные и технические помещения.

Возводить объект начали еще в 2009 году, но в апреле 2013 года строительно-монтажные работы были остановлены. Строительство возобновили в июле 2023 года, завершить объект удалось чуть более чем за два года. Главгосстройнадзор завершил проверку строительства здания, по ее результатам принято решение о выдаче заключения о соответствии проекту.

Уже в этом году в доме правосудия будут рассмотрены первые дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.